Ducati feiert sich auf Instagram

Ducati feiert am 4. Juli 2026 sein 100-jähriges Bestehen. Mit der Gründung des offiziellen Profils des Ducati-Museums (@museoducati) wird die Geschichte der berühmten italienischen Motorradmarke nun auch auf Instagram erzählt. Gegründet wurde die Firma von Antonio Cavalieri Ducati zusammen mit seinen Söhnen Adriano, Bruno und Marcello. Los ging es in Bologna zunächst als „Società Scientifica Radio Brevetti Ducati“ mit Bauteilen für Radios los.

Ein entscheidender Wendepunkt folgte nach dem Zweiten Weltkrieg: 1946 brachte Ducati den „Cucciolo“ auf den Markt – einen kleinen Hilfsmotor für Fahrräder, der den Einstieg in die Motorradwelt markierte. Von der Ducati 60 , dem ersten vollständig in Borgo Panigale gefertigten Motorrad im Jahr 1949, über die legendäre Scrambler von 1962, die Monster von 1992, bis hin zu revolutionären Modellen wie der 916 (1994) und der Multistrada (2003): Ducati schrieb mehrfach Motorradgeschichte und ist auch im Motorsport immer noch erfolgreich. In den vergangenen drei Jahren ging der Moto-GP-Weltmeistertitel an die Italiener. Zu den herausragenden Persönlichkeiten der Marke zählt unter anderem Ingenieur Fabio Taglioni, der das Prinzip des desmodromischen Ventiltriebs (Zwangssteuerung) in die Renntechnik einführte – ein technisches Merkmal, das bis heute zur Ducati-DNA gehört.



Neben Instagram ist das Ducati-Museum auch auf Facebook präsent. (aum)