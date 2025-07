Der AvD unterstützt die Formula Future

Die Formula Future bietet Studierenden die Möglichkeit, verschiedene Antriebskonzepte unter praxisnahen Wettbewerbsbedingungen zu testen. So werden in dieser Woche auf einer Test- und Rennstrecke in Meppen e-Fuels, Elektroantriebe, Hybrid- und Wasserstofftechnologien besonders im Fokus stehen. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) unterstützt als Partner der Formula Future den Ingenieursnachwuchs und ist mit einem eigenen Stand auf dem Circuit Meppen dabei. Zur Einstimmung auf die intensiven Test- und Renntage gab es am Vorabend gestern bereits die AvD-Race-Night. Dort hatten die Teilnehmer Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre ihr fahrerisches Können unter Beweis zu stellen. Heute stehen die Vorbereitung der Fahrzeuge sowie die technische Prüfung auf dem Programm. Testfahrten und die weitere Fahrzeugabstimmung folgen in den nächsten Tagen, bevor zum Abschluss am Mittwoch und Donnerstag die Beschleunigungs- und Ausdauerrennen stattfinden.

Den krönenden Abschluss bildet die Siegerehrung am Donnerstagabend. Es wird auch einen Spezialpreis geben für das Team mit dem effektivsten Konzept beim CO2-Management. (aum)