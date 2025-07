Getarnter Porsche Cayenne Electric stürmt den Berg hoch

Beim traditionellen Bergrennen von Shelsley Walsh in Großbritannien hat sich für Dreharbeiten zu einem Filmprojekt ein getarnter Prototyp des Porsche Cayenne Electric unter die Teilnehmer der Britischen Hillclimb-Meisterschaft gemischt. Gefahren wurde er von Gabriela Jílková, Simulator- und Entwicklungsfahrerin des Formel-E-Teams. Gleich im ersten gewerteten Versuch unterbot sie die bisherige Rekordzeit für SUV auf der 914 Meter langen Strecke mit bis zu 16,7 Prozent Steigung um über vier Sekunden.

Neben der Rekordzeit von 31,28 Sekunden sorgte noch eine andere Zahl in Shelsley Walsh für Aufsehen: Der erste Messpunkt nach 60 Fuß (18,3 Meter) hinter der Startlinie wurde nach nur 1,94 Sekunden passiert. Das schafften ansonsten nur die einsitzigen und eigens für diesen Zweck aufgebauten Rennwagen mit Slickbereifung. Der Prototyp war mit dem Fahrwerkssystem Active Ride ausgestattet. Es hält den Aufbau auch bei dynamischen Brems-, Lenk- und Beschleunigungsvorgängen stets horizontal und stellt durch eine ausgewogene Verteilung der Radlasten sicher.



Der Cayenne Electric soll als eines der ersten Elektroautos weltweit konfigurationsabhängig eine Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen zu erreichen. Der britische TV-Starmoderator Richard Hammond („Top Gear“) nutzte den getarnten Prototyp im Rahmen des Filmdrehs, um einen über 100 Jahre alten und über zwei Tonnen schweren Oldtimer von seiner Werkstatt in Hereford zu seiner Garage zu transportieren.



Porsche plant mit dem SUV von Shelsley Walsh einen weiteren öffentlichen Auftritt in England: Der Prototyp wird von 10. bis 13. Juli 2025 beim Festival of Speed in Goodwood zu sehen sein. (aum)