Lukas Tulovic fährt Rundenrekord

Mit ihrem zweiten Auftritt in der Motorsport-Arena in Oschersleben hat die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) in dieser Saison Maßstäbe gesetzt: Ducati-Pilot Lukas Tulovic startete in der Superbike-Klasse nicht nur zweimal von der Pole Position und holte sich in beiden Läufen den Sieg, sondern er fuhr auch noch einen IDM-Rundenrekord. Bereits im Mai sorgte die Serie mit spannenden Rennen und abwechslungsreichem Programm für Begeisterung bei den Fans.

Insgesamt traten in der Magdeburger Börde 148 Fahrer bei 14 Rennen an. Das größte Teilnehmerfeld gab es mit 31 Startern beim Twin Cup. Jüngste Siegerin war die 14-jährige Smilla Göttlich aus Sachsen, die das zweite Rennen im ADAC-Junior-Cup souverän für sich entscheiden konnte. Ihr älterer Bruder Lennard fuhr auf den zweiten Platz des Podiums.



Weiter geht es in der Motorsport Arena am 2. und 3. August auf vier Rädern mit dem „ADAC Racing Weekend“. Bis dahin ist während der Sommerferien der Zutritt für fünf Euro jederzeit möglich, um bei einem Motorradtraining zuzuschauen oder die nach Voranmeldung die Outdoor-Kartbahn zu nutzen. (aum)