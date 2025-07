Defender taucht den Octa in Schwarz

Defender taucht sein Acht-Zylinder-Spitzenmodell in Schwarz. Beim Octa Black sind bis zu 30 Exterieurelemente entweder in Gloss Black oder Satin Black lackiert. Die Karosserie ist in Narvik Black gehalten. Optionale Räder‑ und Lackvarianten ermöglichen eine weitere Personalisierung. In den Innenraum ziehen Semi‑Anilinleder in Ebony und – erstmals in einem Defender – Kvadrat‑Textil ein. Die weichen Oberflächen tragen exklusive Perforationsmuster und Ziernähte. Der Querträger des Armaturenbretts ist mit einer Pulverbeschichtung in Satin Black versehen, während als Option für den Innenraum Oberflächen in Chopped Carbon Fibre gewählt werden können.

Der Defender Octa Black ist ab sofort zu Preisen ab 200.700 Euro bestellbar. Die Marke ist auch automobiler Partner der Reunion-Weltournee der britischen Band „Oasis“, die heute in Großbritannien beginnt. (aum)