Vorschau: Zwei Mazda, ein Polestar, ein Nissan, eine Can-Am und ein Renault

Gleich zwei Mazda werden wir nächste Woche vorstellen: Der 6 e ist das erste vollelektrische Mittelklassemodell der Japaner. Die elegant gezeichnete Limousine verfügt über einen großzügigen Innenraum und erreicht mit einer Akkuladung eine Reichweite von bis zu 552 Kilometern. Wie er sich fährt, berichtet unser Autor Guido Borck. Außerdem enthüllt die Marke den neuen CX-5. Die dritte Generation des Bestsellers zeigt ein geschärftes Design, bietet mehr Platz und Komfort im Innenraum sowie zeitgemäße Infotainment- und Assistenzsysteme. Frank Wald durfte schon einmal vorab hinter den Vorhang schauen.

Polestar bringt einen echten Reichweiten-Champion: Der 3er Long Range kommt mit einer Batterieladung (111 kWh) über 700 Kilometer weit. Was das große SUV sonst noch kann, lesen Sie schon morgen in unserem Fahrbericht. Statt auf Batterieelektrik setzt Nissan weiter auf e-Power. Die Weiterentwicklung des gleichnamigen Range-Extender-Antriebs, bei dem ein Verbrennungsmotor Strom erzeugt, der je nach Fahrsituation an die Batterie oder direkt an den Elektromotor fließt, feiert im Herbst Premiere im Crossover-SUV Qashqai. Bei einer Führung durch Nissans Entwicklungszentrum für Antriebstechnologie in Barcelona hat Frank Wald Gelegenheit, das neue System auszuprobieren, das Reichweiten von bis zu 1200 Kilometern verspricht.



Und noch einmal Elektro: Die Markt für batteriebetriebene Motorräder ist überschaubar. Mit Can-Am stößt ein weiterer Anbieter dazu. Die Pulse begeistert mit Optik, Performance und Handling, im Alltag offenbaren sich aber die Tücken der Elektromobilität auch auf zwei Rädern, wie Jens Riedel leidvoll erfahren musste. Apropos Zweirad: Wie das Fahrrad, ist auch die Fahrradstraße eine deutsche Erfindung. Sie sind allerdings fast alle auch für den motorisierten Verkehr freigegeben. Aber welche Regeln gelten dort für wen? Antworten hat unser Mitarbeiter Martin Wittler.



ZF Friedrichshafen stemmt sich mit neuer Technologie gegen die Krise: Automatisiertes Fahren, Bremsen und Lenken mit ganz neuen, digitalen Systemen (By Wire) stehen im Mittelpunkt des Chassis Tech Day. Renault hat momentan einen Lauf und erläutert seine globale Strategie, zu der auch ein neuer Pick-up für Überseemärkte gehört. Außerdem werfen wir schon einmal vorab einen Blick auf den Caravan-Salon Ende August in Düsseldorf.



Darüber hinaus informieren wir Sie täglich über weitere Neuigkeiten und Entwicklungen in der Fahrzeugindustrie und Verkehrspolitik. (aum)