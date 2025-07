Skoda fährt wieder die Tour de France mit

Nur drei Tage nach dem Beginn der Frauen-Fußball-Europameisterschaft beginnt morgen das nächste sportlich Großereignis: Zum 112. Mal findet die dreiwöchige Tour de France statt. Skoda ist erneut Hauptpartner des berühmtesten Fahrrad-Etappenrennens der Welt. Der Automobilhersteller stellt dem Veranstalter über 200 Begleitfahrzeuge zur Verfügung, die alle entweder vollelektrisch oder mit Plug-in-Hybridantrieb fahren. Darunter sind auch gleich zwei „Red Cars“ – ein Enyaq und ein Superb iV – als Führungsfahrzeug für Rennleiter Christian Prudhomme. Skoda, dessen Unternehmenswurzeln im Fahrradbau liegen, ist außerdem wieder Sponsor des grünen Trikots für den punktbesten Fahrer, und stellt die Trophäen für den Gesamtsieger, die Führenden der Punktewertung und der Bergwertung sowie den besten Nachwuchsfahrer.

Zusätzlich zu den offiziellen Fahrzeugen bringt Skoda in diesem Jahr auch zwei Konzeptfahrzeuge mit zur Tour de France: Der Elroq Respectline in Regenbogenfarben begleitet die Karawane auf jeder Etappe des Rennens, und auch das zehnte Azubi Car der Marke wird zu sehen sein. Beim L & K 130 handelt es sich um einen extra für den Radsport umgebauten Superb Combi mit kurzer offener Ladefläche.



Während der gesamten Tour wird Skoda auf der Plattform „WeLoveCycling“ Updates zum Rennen und Behind-the-scenes-Storys veröffentlichen sowie Gewinnspiele mit exklusiven Preisen ausrichten. Zu den Hauptpreisen gehören Plätze in Fahrzeugen auf der Schlussetappe in Paris für sieben Gewinner inklusive Begleitung sowie die Chance, an der Seite ehemaliger Profis auf einem 60 Kilometer langen Rundkurs um die Champs-Élysées zu fahren. Weitere Gewinne sind professionelle Fahrräder und offizielle grüne Skoda-Trikots. Mitglieder der Radsport-Community des Autoherstellers können sich auch für eine Fahrt mit Andy Schleck, Tour-Sieger von 2010, anmelden. Während der Veranstaltung können die Zuschauer das Skoda Coffee Car besuchen, während das Promotion-Team mit Geschenken und Souvenirs entlang der Strecke unterwegs ist. Der Automobilhersteller ist außerdem Sponsor der offiziellen Tour-App. (aum)