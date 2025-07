Stellantis bietet E-Transporter jetzt auch mit Kofferaufbau an

Stellantis hat in seinem Werk für leichte Nutzfahrzeuge im italienischen Werk Atessa in der Abteilung Custom Fit mit der Produktion der Cargo Box BEV begonnen. Der Kofferaufbau bietet auf dem Chasis des Fiat E-Ducato bzw. seiner Schwestermodelle von Citroën, Opel, Peugeot und Vauxhall bei einer Innenraumlänge von 4,23 Metern, über zwei Metern Breite und einer Höhe von 2,15 Metern ein Ladevolumen von 18,3 Kubikmetern. Für Kunden mit noch höherem Transportbedarf ist das Fahrzeug auch in der Konfiguration L4 erhältlich, die das Ladevolumen auf 20,5 Kubikmeter bei einer Länge von 4,50 Metern und einer Höhe von 2,30 Metern vergrößert.

Der Motor des Basisfahrzeugs leistet 200 kW (270 PS) und entwickelt ein Drehmoment von 410 Newtonmetern. Die Reichweite beträgt nach WLTP bis zu 323 Kilometer. Neu eingeführt wird die 22-kW-AC-Ladung als Standard.



In Atessa können Transporter in mehr als 1200 verschiedenen Konfigurationen hergestellt werden. Mit 14 Motoren, vier Getriebetypen, mehr als 300 Optionen und acht Transportergrößen stellt das Werk ein komplettes Produktionsökosystem dar. Die Einheit Custom Fit hat nun auch mit dem Bau von elektrischen Campingfahrzeugen begonnen. Der Fiat Ducato ist im Bereich Wohnmobile schon seit Jahren Marktführer bei den Basisfahrzeugen. (aum)