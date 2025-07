Eura Mobil verstärkt die Flotte im Premiumsegment. Zwei Baureihen mit jeweils zwei Grundrissvarianten gehen als voll- und teilintegrierte Modelle an den Start, beide nutzen den Mercedes-Sprinter-Triebkopf und ein neues Tiefrahmenchassis von Al-Ko als Basis. Der teilintegrierte Profila T Freestyle bleibt trotz rund 7,5 Meter Länge unter der 3,5-Tonnen-Grenze, 150 Kilogramm konnten dank optimierten Leichtbaus von der Waage genommen werden. Der vollintegrierte Integra Line GT fährt mit 4,5 Tonnen Gesamtgewicht an den Start. Er muss sich um Basispreis von 129.930 Euro mit 150 PS (110 kW) begnügen. Die Version mit 170 PS (125 kW) gibt es gegen Aufpreis, im 106.900 Euro teuren Profila T Freestyle ist sie serienmäßig. Alle Grundrisse haben eine Face-to-Face-Sitzgruppe vorn und wahlweise Längseinzelbetten oder ein Queensbett im Heck. Premiere feiern die neuen Modell auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf Ende August. (aum)