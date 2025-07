ZF Lifetec, Spezialist für passive Sicherheitstechnologien, hat in Marokko ein neues Werk zur Herstellung von Lenkradsystemen in Betrieb genommen. Der Fertigungsstandort umfasst eine Fläche von 8000 Quadratmetern. Dort stellen rund 350 Mitarbeiter Lenkräder her. (aum)