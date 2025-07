Der Range Rover Sport SV fährt schwarz

Land Rover erweitert das Angebot für den Range Rover Sport um den SV Black. Das Modell trägt eine Karosserie in Narvik Black mit dem Exterieurpaket Narvik Gloss Black. Das monochrome Finish wird durch eine schwarz lackierte Karbonfaser‑Motorhaube, 23‑Zoll‑Schmiederäder mit glänzenden Bremssätteln sowie eine ebenfalls glänzende, schwarz gehaltene Vierfach‑Auspuffanlage unterstrichen. Dazu kommt noch das neue schwarze Keramik‑SV‑Rondell auf der Heckklappe.

Die neuen beleuchteten Trittbretter des SV Black setzen beim Öffnen der Türen ein Zeichen, während die Performance‑Sitze mit Ebony-Windsor‑Leder bezogen sind. Glänzende Grand Black‑Lackierungen vervollständigen den Interieurauftritt.



Der Range Rover Sport SV Black wird ausschließlich mit dem 4,4‑Liter‑V8‑mit 635 PS (467 kW) und 750 Newtonmetern Drehmoment geliefert. Er beschleunigt in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Spitzengeschwindigkeit beträgt 290 km/h. Der Range Rover Sport SV Black wird erstmals auf dem Goodwood Festival of Speed in Großbritannien am zweiten Juli-Wochenende zu sehen sein. Er ist ab Ende des Jahres zu ab 197.600 Euro bestellbar.



Das Einstiegsmodell Core des Sport SV verfügt über den gleichen Antrieb und ist ebenfalls mit dem Fahrwerksystem 6D Dynamics Suspension ausgerüstet. Die Höchstgeschwindigkeit liegt mit 266 km/h aber etwas niedriger. Die Preise beginnen bei 183.800 Euro. (aum)