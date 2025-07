Porsche 911 Carrera S nun auch mit Allradantrieb

Porsche erweitert die 911-Palette um drei Modelle. Die Neuauflage des Carrera 4S mit überarbeitetem Antriebsstrang und erweiterter Serienausstattung startet als Coupé und Cabriolet. Gemeinsam mit dem Targa 4 S erweitern sie das Portfolio unterhalb der deutlich leistungsstärkeren GTS-Modelle. Damit verdoppelt sich das Allrad-Angebot in der Baureihe.

Die neuen 4 S übernehmen den aufgewerteten Antrieb des Carrera S. Der 3,0 Liter große Biturbo-Sechszylinder-Boxer leistet 480 PS (353 kW) und damit 30 PS mehr als im Vorgänger. Das 4 S Coupé beschleunigt mit Sport-Chrono-Paket in 3,3 Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 308 km/h.



Die Serienausstattung wurde im Vergleich zu den Vorgängermodellen deutlich aufgewertet. Dazu zählen eine Mischbereifung mit 20/21 Zoll großen Carrera-S-Rädern in modernisiertem Design, Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) sowie eine Sportabgasanlage. Die aus den GTS-Modellen übernommene, mit roten Bremssätteln ausgestattete Bremsanlage gehört ebenfalls dazu. Der 911 Targa 4 S verfügt serienmäßig über eine Hinterachslenkung. Während Cabriolet und Targa generell mit einer Hintersitzanlage ausgestattet sind, liefert Porsche das Coupé serienmäßig als Zweisitzer aus, die beiden anderen Sitze lassen sich aber aufpreisfrei konfigurieren. Den Innenraum des Allrad-Sportwagens stattet Porsche mit einem Lederpaket aus.



Rund die Hälfte aller Kunden der S-Varianten des 911 entscheiden sich für den Allradantrieb, der grundsätzlich heckbetont ausgelegt ist. Bei Bedarf stellt das Porsche Traction Management (PTM) mehr Antriebsmoment an der Vorderachse zur Verfügung und erhöht so die Traktion und Fahrstabilität. Den 911 Targa bietet Porsche ausschließlich als 4er-Modell an.



Der Porsche 911 Carrera 4 S ist in Deutschland zu Preisen ab 163.000 Euro bestellbar. Das Cabriolet gibt es ab 177.200 Euro, der Targa kostet noch einmal 1700 Euro mehr. (aum)