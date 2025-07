Mit dem Grande Panda startet Fiat eine Charmeoffensive und erinnert damit an „die tolle Kiste“, den Panda-Urahn, der in den 1980ern die Welt begeisterte. Der neue große Panda ist gut 60 Zentimeter länger und zeigt sich trotz der technischen Verwandtschaft zum Citroën C3 völlig als eigenständiges Modell. Zunächst werden zwei Versionen angeboten.

Das Basismodell mit einem Mildhybridsystem für 18.990 Euro, das mit einem Turbobenziner plus E-Motor bestückt ist. Und die rein elektrische Version für 24.990 Euro. Damit sprintet der Elektriker in 11,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und kommt auf 132 km/h Spitze. Das 150 Kilogramm leichtere Hybridmodell erreicht nach zehn Sekunden die 100-km/hMarke und schafft Tempo 160. Der Treibstoffverbrauch liegt bei 5,1 Liter, das Elektromodell verlangt 16,8 kWh und erreicht mit seinem 44 kWh-Akku 320 Kilometer Reichweite. Vermutlich im kommenden Jahr will Fiat das Angebot des vier Meter langen Grande Panda erweitern, dann stehen eine 4x4-Version und ein herkömmlicher Benzinantrieb auf dem Fahrplan. (aum)