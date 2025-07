Hamburg wird zu Harley City

Mit rund 60.000 Besuchern gingen am vergangenen Wochenende die „Hamburg Harley Days“ zu Ende. Europas größtes städtisches Motorradtreffen lockte auch viel Prominenz an, unter anderem waren die Schauspieler Till Demtröder und Simon Böer, Kitesurf-Champion Linus Erdmann, Burlesque-Künstlerin Eve Champagne und Musiklegende Peter Maffay zu Gast. Letzterer führte auch die Motorradparade mit rund 6000 Teilnehmern an.

In der neu eingerichteten H.O.G. Area der Harley Owners Group gab es eine große Willkommensparty, und erstmals fand auch ein Markt für gebrauchte Motorräder statt. Die Marke selbst präsentierte ältere Modelle wie Electra Glide und Fat Boy aus den Jahren 1965 bzw. 1990 und deren moderne Nachfolger Street Glide Ultra und die streng limitierte Fat Boy Gray Ghost. Zu den Neuheiten, die natürlich auch für kostenlose Probefahrten zur Verfügung standen, gehörten auch die straßenorientierte Pan America 1250 ST und die umfassend modellgepflegten Cruiser. Unweit des Probefahrtareals präsentierten die Vertragshändler und diverse freie Anbieter eine große Auswahl an Zubehör und Bekleidung. Dazu kamen unter anderem eine Tattoo Area, 15 Livebands auf zwei Bühnen, Motorradakrobatik und Stuntshows sowie vier geführte Touren durch das Umland der Hansestadt. 65 Maschinen und ihre Besitzer stellten sich bei der Custom Bike dem Urteil der Juroren.



Bereits in drei Wochen geht es weiter: Dann finden die Harley Days Dresden statt. (aum)