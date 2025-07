Der DS No. 8 fährt in „Klein Paris“ voraus

Die Düsseldorfer Altstadt verwandelt sich am Wochenende (4.–6.7.) verwandelt sich die Düsseldorfer Altstadt wieder in ein „Petit Paris“. Beim traditionellen Frankreichfest steht die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt ganz im Zeichen französischer Musik, Kulinarik und Handwerkskunst. Am Samstag gehen rund 130 historische Fahrzeuge ausschließlich französischer Marken auf die „Tour de Düsseldorf“. DS Automobiles ist erneut offizieller Partner der frankophilen Oldtimer-Rallye und führt diese mit dem einzigen Nicht-Oldtimer im Feld an: dem neuen DS No. 8. Dieser wird gemeinsam mit dem überarbeiteten DS 4, nun No. 4, auch auf dem Burgplatz den rund 100.000 Besuchern der „Grande Fête Française“ präsentiert. (aum)