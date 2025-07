Hyundai öffnet die Bestellbücher für den Ioniq 9. Das vollelektrische Großraum-SUV ist zu Preisen ab 68.500 Euro für die Variante mit 160 kW (218 PS) und Heckantrieb erhältlich. Der Ioniq 9 bietet bis zu 620 Kilometer Reichweite und kann mit bis zu 233 kW die Batterie aufladen.

Den Ioniq 9 gibt es (ausstattungsabhängig) statt als Sieben- auch als Sechssitzer mit drehbaren Einzelsitzen in der mittleren Reihe inklusive Massagefunktion. Insgesamt sechs USB-C-Anschlüssen mit jeweils 100 Watt Leistung und eigene Luftauslässen für die Klimaanlage an jedem Sitz sorgen dann für einen hohen Reisekomfort. Bestellbar ist auch eine Mittelkonsole mit Schublade, die nach hinten in die zweite Reihe verschiebbar ist. Die Sitze in der dritten Reihe haben elektrisch verstellbare Rückenlehnen.



Das Laderaumvolumen des größten Ioniq beträgt je nach Bestuhlung zwischen 338 und 2494 Litern. Dazu kommt ein Gepäckfach mit bis zu 88 Litern Fassungsvermögen unter der Fronthaube. Die Anhängelast liegt bei bis zu 2,5 Tonnen. Mit der neuesten Generation des Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) bietet der IONIQ 9 eine Vielzahl digitaler Funktionen. Als erstes Fahrzeug der Marke verfügt es über ein KI-gestütztes Spracherkennungssystem.



Hyundai offeriert den Ioniq 9 in drei Motorisierungen und drei Ausstattungsstufen. Das Topmodell leistet 315 kW (428 PS), hat Allradantrieb und kostet 86.750 Euro. Die mittlere Version, ebenfalls mit Allrad, liefert 226 kW (307 PS) und ist zu Preisen ab 81.500 Euro lieferbar. (aum)