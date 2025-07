Stauprognose: Der Reiseverkehr nimmt kräftig zu

Der Sommerreiseverkehr auf Deutschlands Autobahnen wird am Wochenende (4.–6.7.) kräftig zunehmen. In Bremen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie im Süden der Niederlande beginnen die großen Ferien. Hinzu kommen zahlreiche Reisende aus Nordeuropa. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind bereits in den Ferien. Bei sommerlichem Wetter sorgen auch Tagesausflügler und Kurzentschlossene für zusätzlich volle Straßen, vor allem auf den Routen in Richtung Küste, Berge und Seen. Derzeit gibt es außerdem insgesamt rund 1200 Baustellen auf deutschen Autobahnen. Die größte Staugefahr besteht nach Einschätzung des ADAC am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Wer flexibel ist, sollte auf die ruhigeren Reisetage Montag oder Dienstag ausweichen, möglichst außerhalb des Berufsverkehrs.

Zu den Stauschwerpunkten in Deutschland zählen unter anderem folgende Autobahnen (in beiden Fahrtrichtungen):

- A 1 Köln – Dortmund – Münster – Osnabrück – Bremen – Hamburg

- A 2 Hannover – Braunschweig – Magdeburg

- A 3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

- A 4 Görlitz – Dresden – Chemnitz

- A 5 Heidelberg – Karlsruhe – Basel

- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Hamburg – Flensburg sowie Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

- A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

- A 72 Chemnitz – Hof

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München



Auch der Verkehr ins Ausland wird zunehmend zur Geduldsprobe. Folgende Staufallen hat der ADAC ausgemacht:

- Österreich: Staugefahr auf Tauern-, Pyhrn-, Inntal-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route. Auf der Brennerautobahn finden umfangreiche Bauarbeiten an der Luegbrücke statt. Die Strecke bleibt zwar an Wochenenden zweispurig, dennoch drohen Staus. Zusätzlich gelten in Tirol auf der Inntalautobahn A12 und der Fernpass-Route an Wochenenden Abfahrtssperren für den Durchgangsverkehr.

- Italien/Schweiz: Baustellen auf der Reschenpass-Straße und im Pfändertunnel auf der Rheintal-Autobahn A14. Auf der Tauernautobahn in Österreich gibt es hingegen Entlastung: Die Tunnelkette Golling–Werfen ist seit Ende Juni wieder zweispurig befahrbar.

- Tschechien: Sanierung von Tunneln auf der D8 (Dresden – Prag).

- Schweiz: Nachtsperren im San-Bernardino-Tunnel



Wichtig für Kroatien-Reisende: Vom 4. bis 6. Juli findet in Zagreb eine Großveranstaltung mit rund 500.000 Besuchern statt. Rund um die Hauptstadt wird daher massiver Verkehr erwartet. Reisende Richtung Dalmatien oder zu den Inseln Rab und Pag sollten die Region meiden und besser über Ljubljana nach Rijeka fahren.



Zusätzlich müssen Autofahrer mit Verzögerungen an den Grenzen rechnen. Seit Mai finden verstärkte Einreisekontrollen nach Deutschland statt, vor allem an den Übergängen Suben (A 3 Linz – Passau), Walserberg (A 8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A 93 Kufstein – Rosenheim). Auch bei der Ausreise nach Frankreich sowie bei Reisen in die Niederlande, Slowenien, Kroatien, Griechenland und die Türkei sind längere Wartezeiten möglich.



Das Sommerreise-Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen gilt weiterhin an allen Samstagen bis einschließlich 31. August jeweils von 7 bis 20 Uhr. Dies entlastet den Autoverkehr zumindest teilweise. (aum)