Mehr Power bei Peugeot

Peugeot erweitert das Antriebsangebot für den E-3008 und den E-5008 um eine leistungsstarke Dual-Motor-Version. Der 325 AWD leistet 239 kW (325 PS) und bietet Normreichweiten von rund 470 Kilometern. Die Modelle sind zum Marktstart zunächst exklusiv in der „Launch Edition“ verfügbar, die zusätzliche Extras oberhalb der Ausstattungslinie GT bieten.

Die Allrad-Versionen sind mit einem Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung ausgestattet. An der Front liefert der Dual Motor 157 kW (213 PS) und 345 Newtonmeter Drehmoment, an der Hinterachse sind es 83 kW (113 PS) und 166 Nm. Der E-3008 325 AWD beschleunigt in sechs Sekunden von 0 auf 100 km/h und in 3,8 Sekunden von 80 auf 120 km/h. Er wird zu Preisen ab 60.000 Euro angeboten. Der E-5008 kostet 2500 Euro mehr. (aum)