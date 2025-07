Mitsubishi Grandis: Aus dem Van wird ein SUV

Mitsubishi musste sich zuletzt als Allianzpartner mit nur dezent umgestalteten Renault-Modellen zufrieden geben. Nach dem Outlander kehrt mit dem Grandis aber bald eine zweite eigenständige Baureihe zurück. Aus dem einstigen Van wird ganz der Mode folgend aber auch hier ein (kompaktes) SUV. Bei den Antrieben setzt Mitsubishi zunächst auf Mild- und Vollhybride mit 1,3 und 1,8 Litern Hubraum.

Groß geschrieben wird die Konnektivität. Der Grandis wird Google-Systeme an Bord haben. Ein Premiumsoundsystem und ein Panoramaglasdach sowie die verwendeten Materialien im Innenraum stehen ebenfalls für einen hohen Komfortanspruch. Die Rücksitzbank des 4,41 Meter langen Fahrzeugs lässt sich um 16 Zentimeter verschieben, der Kofferraum bietet ein Volumen von 434 bis 1455 Litern.



Der Mildhybrid leistet 140 PS (103 kW) und ist mit Sechs-Gang-Schaltung oder Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich. Das Vollhybridsystem setzt sich aus einem 1,8-Liter-Benziner mit 109 PS (80 kW) und 170 Newtonmetern Drehmoment, einen 36-kW-Hauptmotor (49 PS), einem 15-kW-Startermotor (20 PS), der als Zusatzmotor dient, und einer 1,4-kWh-Lithiumionen-Traktionsbatterie zusammen. Gekoppelt ist er Antrieb an ein Multi-Mode-Automatikgetriebe.



Der Grandis verfügt über bis zu 20 Assistenzsysteme mit vier Kameras und nach vorne gerichtetem Radar sowie bis zu einem Dutzend Ultraschallsensoren, die teilpilotiertes Fahren ermöglichen.



Gebaut wird der neue Mitsubishi in Spanien. Die Produktion soll im vierten Quartal anlaufen. (aum)