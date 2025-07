Alfa Romeo hat einen neuen Marketingleiter

Veit Liebing (43) übernimmt die Leitung der Marketingabteilung von Alfa Romeo in Deutschland. Er folgt auf David Saravia, der in das internationale Vertriebsteam von Opel wechselt.

Veit Liebing verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilbranche mit den Schwerpunkten Produkt und Vertrieb. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler sammelte umfassende Erfahrung in verschiedenen Funktionen in der ehemaligen Fiat-Chrysler-Organisation. Unter anderem war er als Product Manager bei Fiat Professional für die Transporter-Modelle Ducato und Scudo verantwortlich. Außerdem vertrat er die Marke als Area Manager Sales und Sales Operations Specialist. Zuletzt gestaltete Liebing als Convergence Manager in der Konzernsparte „Pro One“ für leichte Nutzfahrzeuge die strategische Ausrichtung des Geschäftsbereichs.



Veit Liebing berichtet in seiner neuen Funktion an Christine Schulze Tergeist, Managing Director Stellantis Premium Brands Germany. (aum)