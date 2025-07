ZF bringt den Smart Chassis Sensor ins Auto

ZF bringt erstmals seinen Smart Chassis Sensor in die Serie. Erstes Fahrzeug, das mit der Technologie ausgestattet wird, ist die elektrisch angetriebene Luxuslimousine Cadillac Celestiq. Das System von ZF ist fest in den Kugelgelenken aller vier Radaufhängungen integriert und ermittelt den Fahrzeughöhenstand. Smarte Algorithmen generieren daraus Informationen. Diese sind zum Beispiel für die elektronische Steuerung der Dämpfung wie auch der Leuchtweitenregulierung wichtig – und ermöglichen weitere neue Funktionen und Geschäftsmodelle.

An den Kugelgelenken ändert sich während der Fahrt durch die Ein- und Ausfederbewegung des Rades der Winkel des im Radgelenk integrierten Kugelzapfens. ZF hat einen Weg gefunden, diese spezifischen Veränderungen in der Auswinkelung zuverlässig zu messen.



Dank der Integration des Sesnsors in die Kugelgelenke entfällt ein separater Einbau, was Zeit und Gewicht spart. Der Smart Chassis Sensor ist somit einfacher zu montieren, leichter, günstiger, weniger witterungsanfällig und verfügt darüber hinaus über eine deutlich zuverlässigere Signalqualität als bisherige Höhenstandssensoren auf dem Markt.



Cadillac kann die Daten nutzen, um die Dämpfung und die Luftfederung sowie die Leuchtweitenregulierung zu steuern. Je nach Ausbreitungsgrad des Systems und Vernetzung der Fahrzeuge lässt sich auch das sogenannte „Road Condition Monitoring“ umsetzen: Dabei erkennt der Sensor Unregelmäßigkeiten in der Fahrbahn – etwa Schlaglöcher und Straßenerhöhungen –, kann das Fahrwerk besser auf die Verhältnisse einstellen, die Fahrzeugdämpfung an den Fahrbahnzustand anpassen und wichtige und sicherheitsrelevante Fahrwerkkomponenten vor einer Schädigung schützen.



„Die Daten, die der Sensor sammelt, lassen zusätzliche Rückschlüsse über das Fahrzeug, seine Umgebung und die Straßenoberfläche zu. Diese Erkenntnisse sind besonders attraktiv für die gewerblichen Fahrzeugnutzer und Flottenhalter, aber auch für die Instandhaltung der Straßen-Infrastruktur“, sagt Steffen Reichelt, Leiter der Produktlinie Chassis Components bei ZF.



Auch fahrdynamische Anwendungen wie beispielsweise die Wankstabilisierung ERC (Electronic Roll Control) sowie aktive oder semiaktive Dämpfungssysteme, bei denen ZF Marktführer ist, lassen sich mit den Daten füttern. Zudem können weitere Systeme bedient werden. In Kombination sorgen sie für mehr Sicherheit und Komfort. (aum)