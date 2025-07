Die IDM kommt zurück nach Oschersleben

Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) kehrt nach Schleiz und Most am Wochenende (4.–6.7.) nach Oschersleben zurück. In der Motorsport-Arena bekommen die Zuschauer zur Saisonhalbzeit insgesamt 14 Rennen zu sehen. Gefahren werden verschiedene Hersteller-Cups, der ADAC-Junior-Cup und natürlich die Königsklasse, die IDM Superbike. Der Fan-Walk bietet nicht nur Autogrammjägern kostenlosen Zugang zum Fahrerlager.

Karten gibt es ab 55 Euro für das Wochenende. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen keinen Eintritt. (aum)