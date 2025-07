Caravan-Salon 2025: Die Rekordjahre sind erst einmal vorbei

Die Reisezeit des Sommers 2025 wird noch nicht vorbei sein, da locken die Hersteller schon wieder mit den neuen Modellen ihrer Campervans, Reisemobile und Wohnwagen. Als Präsentationsort taugt dafür nichts besser als der Caravan-Salon in Düsseldorf vom 29. August bis zum 7. September, er ist weltweit die größte Messe der Caravan-Branche und bietet einen einzigartigen Überblick über die Neuheiten und Angebote der Caravaning-Industrie. Zehn Tage lang präsentieren mehr als 700 Aussteller ihre neuen Produkte in 15 Hallen und auf dem Freigelände. Die Messe Düsseldorf verspricht, das für jeden Geschmack etwas dabei sei.

Die Nachfrage ist weiterhin groß, wenngleich nach den Rekordjahren der Vergangenheit eine Normalisierung der Kauflust zu beobachten ist. Im vorigen Jahr wurden in Deutschland insgesamt 96.392 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen, davon waren 21.674 Wohnwagen und 74.718 Reisemobile. Während die Caravans einen Rückgang von einem Prozent hinnehmen mussten, konnten Wohnmobile um 9,1 Prozent zulegen. Das hat sich in den ersten fünf Monaten dieses Jahres geändert. Von Januar bis Mai haben 9595 Kunden einen Wohnwagen gekauft, was ein Minus von 6,7 Prozent bedeutet. Und auch die Reisemobile mussten Federn lassen. Im genannten Zeitraum kamen 36.445 Camper neu auf die Straßen, was einem Rückgang von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis lag. Auch die Produktion in Deutschland ist um 16,3 Prozent geschrumpft, der Export deutscher Fahrzeuge hat um 18,9 Prozent nachgegeben.



Nach Ansicht des Branchenverbandes CIVF (Caravaning Industrieverband Deutschland) ist dies vor allem auf die Verringerung von Investitionen der Vermietunternehmen und Handelsbetriebe in Leihfahrzeuge zurückzuführen. Im Reisemobil-Segment zeigen sich bei Privatkunden große Unterschiede zwischen den Fahrzeugkategorien. Klassische Reisemobil-Modelle, zu denen Kastenwagen mit Bad sowie teil- und vollintegrierte Fahrzeuge gehören, verzeichneten ein Plus von 3,6 Prozent. Dagegen musste die eigenständige Kategorie kompakter Reisemobile ohne Bad, die vor allem von Fahrzeugen wie dem VW California, dem Mercedes Marco Polo oder dem Ford Nugget geprägt ist, einen deutlichen Rückgang hinnehmen. Ein Minus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr hat das Gesamtvolumen maßgeblich beeinträchtigt.



Die Tageskarte kostet für Erwachsene am Wochenende 20 Euro, werktags 18 Euro. Schüler, Studenten und ADAC-Mitglieder bekommen einen ermäßigten Preis und sparen jeweils zwei Euro. Für Kinder (6 bis 12 Jahre) kostet das Tagesticket am Wochenende und werktags 6 Euro. Darüber hinaus wird von Montag bis Freitag ein Nachmittagsticket für 10 Euro angeboten (von 14 bis 18 Uhr). Die Preise für den Preview Day am 29. August liegen für Erwachsene bei 39 Euro (ermäßigt 35 Euro), Kinder von 6 bis 12 Jahren zahlen 6 Euro. (aum)