Mazda unterstützt traditionelle Handwerkskunst

Mazda ist neuer Partner des Mentorenprogramms Homo Faber Fellowship für aufstrebende Handwerkskunsttalente. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Michelangelo Foundation bei der Homo Faber Biennale im vergangenen Jahr in Venedig tritt der Automobilhersteller nun erstmals als Country Sponsor des Förderprogramms für Japan auf. Mazda wird im Rahmen der Initiative zwei Handwerkerduos sieben Monate auf ihrem Weg zum Erhalt und zur Wiederbelebung feiner Handwerkskunst unterstützen.

Das Mentorenprogramm beginnt mit einem einmonatigen Meisterkurs für Unternehmertum und Kreativität, gefolgt von einem sechsmonatigen Praktikum in den Werkstätten von Meisterhandwerkern. Jedes Duo aus Meister und Talent entwirft gemeinsam ein einzigartiges Objekt, das anschließend in einer öffentlichen Ausstellung präsentiert wird. Das Stipendium startet im September im spanischen Sevilla. Die Praktika finden bei Meisterhandwerkern aus sieben europäischen Ländern statt.



In Marseille betreut Harumi Sugiura, die japanische Meisterin des Textilplissierens, die italienisch-kolumbianische Stipendiatin Marcella Giannini, die sich auf Papier- und Textilkunst spezialisiert hat. In London wird die japanische Papierskulpturenkünstlerin Kuniko Maeda mit der Stipendiatin Momoka Ienaga, einer Spezialistin für Kaga-Stickerei, zusammenarbeiten, die Papierkunst mit traditionellen japanischen Textildesigntechniken verbinden. (aum)