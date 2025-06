Die Speed Twin gehört seit fast über 90 Jahren zur Marken-DNA von Triumph. Das Erbe setzt heute vor allem die Speed Twin 900 fort, die für dieses Jahr optisch und fahrwerksseitig noch einmal verfeinert wurde. Geblieben sind die für heutige Verhältnisse bescheiden klingenden 65 PS (48 kW) des Zweizylinders. Ihnen steht aber ein maximales Drehmoment von 80 Newtonmetern bei 3800 Umdrehungen in der Minute gegenüber – und deren Wucht ist beeindruckend. Ab etwa 2200 Touren geht es in aller Herrlichkeit los, bei 3000 U/min kann beim Cruisen bereits hochgeschaltet werden. Einen sechsten Gang schenkt sich Triumph angesichts des starken Drehmoments übrigens.

Der in Thailand gefertigte britische Dampfhammer begeistert auch durch seinen betörenden Sound aus den neuen, kürzeren Endrohren. Auch das Klacken beim Gangwechsel erfreut die Ohren. Mit dem neu geformten Tank gibt Triumph noch mehr Blick auf den 900-Kubik-Motor frei. Er verschlankt sich nach hinten und die Sitzbank nach vorn. Das reduziert zwar bei nun etwas höherem Sitz die Schrittbogenlänge, aber geht auch ein wenig zu Lasten einer komfortableren Polsterung.



Die Assistenzsysteme arbeiten nun auch schräglagenabhängig, gleichwohl können die serienmäßigen Michelin-Reifen nicht vollends überzeugen. Bei Regen sollte daher die Option auf den „Rain“-Mode vielleicht nicht ganz außer Acht gelassen werden, damit das Drehmoment nicht ganz so stark durchschlägt.



Bei aller modernen Technik, der Fahrcharakter passt gut zur nostalgischen Optik und rundet das Paket stimmig ab: Die Speed Twin ist kein Selbstläufer und wartet gerne auf klare Ansagen des Fahrers. Der Verbrauch hingen ist mit rund vier Litern absolut up to date.



Los geht es bei 9995 Euro, wobei sicher viele Käufer gerne noch die 350 Euro Aufpreis für die dreifarbige Tanklackierung in Pure White, Maui Blue und Tangerine Orange zahlen dürften. (aum)