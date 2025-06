Nun hat auch Großbritannien seine Cupra City Garage

Cupra hat in Manchester seine erste City Garage in Großbritannien eröffnet. Sie befindet sich am St. Ann’s Square in einem denkmalgeschützten Viertel der Stadt und ist die zwölfte überhaupt. Das Vereinigte Königreich ist der weltweit drittgrößte Markt der Marke. Der loungehafte Markenerlebnis-Raum erstreckt sich über zwei Etagen, zeigt die neuesten Fahrzeugmodelle und bietet Besuchern auch eine Reihe von kulturellen Veranstaltungen sowie Gastronomie. Wie schon in Sydney, Madrid und Wien steuerte der Wandmaler Chris Princic ein Kunstwerk bei.

Cupra verzeichnete im ersten Quartal in England über 10.000 Neuzulassungen. Das sind 44 Prozent mehr als Vorjahreszeitraum und trug mit zum weltweiten Rekordergebnis von weltweit 78.000 verkauften Fahrzeugen in den ersten drei Monaten bei. (aum)