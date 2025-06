Mahle und Nissan für Markenführung ausgezeichnet

Mahle und Nissan Deutschland sind beim „German Brand Award“ ausgezeichnet worden. Mahle erhielt unter anderem einen „Gold“-Preis in der Kategorie „Branded CSR Activities – Environmental“ und wurde für sein Engagement bei Nachhaltigkeit und Markenführung geehrt. Nissan erhielt zwei Auszeichnungen für eine KI-generierte Aftersales-Kampagne.

Die Jury würdigte bei Mahle die strategische Integration von Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette und eine transparente Kommunikation ökologischer sowie sozialer Initiativen. Zusätzlich überzeugte der Stuttgarter Automobilzulieferer, Werkstattausrüster und Technologiekonzern mit weiteren Projekten, darunter die Kampagne „Mahle Workshop Heroes“, die durch ihre kreative Hollywood-Ästhetik und digitale Umsetzung hervorstach, sowie die Kommunikation zur Einführung des bionischen Lüfters, der durch eine Social-Media-Kampagne mit einer Eule als Symbol für leise Effizienz erfolgreich inszeniert wurde. Insgesamt gab es vier „Winner“-Awards für das Unternehmen.



Die Aftersales-Kampagne „Schreib dein Happy End“ von Nissan rund um das Testimonial „Mia“, die im vergangenen Herbst lief, wurde als „Best AI Project of the Year“ sowie in der Kategorie „Brand Communication – Digital Campaign“ ausgezeichnet. Die Markenkampagne für Original-Winterkompletträder präsentierte sich im Manga-Look, bei der die Heldin Mia Abenteuer im Schnee erlebt, die dank der Räder von Nissan ein gutes Ende nehmen.



Der German Brand Award wird seit 2016 jährlich vergeben und wurde vom Rat für Formgebung und der GMK-Markenberatung gegründet. Mit über 60 Wettbewerbsklassen würdigt er vielfältige Facetten professioneller Markenführung. (aum)