Uniti will seinen Beitrag zu den Klimazielen leisten

Uniti, der Bundesverband Energie Mittelstand, hat auf seiner Hauptversammlung gestern in Berlin die Bekenntnisse der neuen Bundesregierung zur Automobilindustrie begrüßt. Vorsitzende Christine Keslar-Tunder sagte, den Aussagen im Koalitionsvertrag zum Auzu mehr Technologieoffenheit in der Antriebfrage und zum Voranbringen des Einsatzes alternativer Kraftstoffe müssten aber auch konkrete Maßnahmen folgen. „Der Energie Mittelstand ist bereit, mit erneuerbaren Kraft-, Brenn- und Schmierstoffen seinen Beitrag zur Defossilisierung und zum Erreichen der Klimaziele zu leisten. Wir benötigen dafür allerdings geeignete regulatorische Rahmenbedingungen, die es unseren engagierten Unternehmen ermöglichen, Produkte auf der Basis grüner Moleküle in großen Mengen auf den Markt zu bringen und fossile Erzeugnisse zunehmend zu ersetzen“, so Keslar-Tunder.

Dass das langjährige Engagement und die Arbeit von Uniti etwa für grünstrombasierte e-Fuels sowie für paraffinische Kraftstoffe wie HVO-Diesel maßgeblich dazu beigetragen haben, die Notwendigkeit für eine Kraftstoffwende weit oben auf die politische und öffentliche Agenda zu bringen, unterstrich Uniti-Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn in seinem Bericht zur Arbeit des Verbands.



Dem Start der neuen Bundesregierung und der Frage, wie es weitergeht in der Energie-, Verkehrs- und Wirtschaftspolitik wurde viel Raum eingeräumt. Unter anderem waren Johannes Wieczorek aus dem Bundesministerium für Verkehr sowie die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie sowie Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, zu Gast.



Die Mitglieder sprachen sich einstimmig für eine Fusion mit dem Verband Schmierstoff-Industrie (VSI) sowie mit großer Mehrheit für einen Zusammenschluss mit dem Verband für Energiehandel Südwest-Mitte (VEH) aus. Die VSI-Mitglieder hatten dem Zusammenschluss bereits zugestimmt, das Votum der VEH-Mitglieder wird in Kürze erwartet. (aum)