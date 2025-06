Mercedes-AMG katapultiert sich ins Elektrozeitalter

Auch bei Mercedes-AMG stehen die Zeichen auf Elektromobilität. Mit dem Concept AMG GT XX zeigt die Marke, wohin die Reise nach dem exklusiven Zweisitzer One gehen soll. Die viertürige Fließhecklimousine steht auf einer neuen hauseigenen Plattform. Aus den bisherigen Buchstaben EQ wird EA für Electric Architecture. Und die hat es in sich. Die drei Elektromotoren des GT XX generieren eine Leistung von über 1000 kW (1360 PS). Gespeist werden sie aus einer komplett neu entwickelten Batterie, die hohe, häufig hintereinander abrufbare Leistung garantiert. Sie kann mit 850 kW geladen werden. Im Idealfall bedeutet das Strom für 400 Kilometer in etwa fünf Minuten.

Der 5,20 Meter lange Concept AMG GT XX hat einen rekordverdächtigen cw-Wert von 0,198 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 360 km/h. Die LED-Leuchteinheit am Heck kann Informationen als Text oder Animation anzeigen. Im Innenraum setzt Mercedes-AMG vor allem auf biotechnische Materialien. (aum)