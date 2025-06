Skoda legt Grundstein für neue Lackiererei

Skoda hat den Grundstein für eine moderne Lackiererei am Stammsitz in Mladá Boleslav gelegt. Sie soll 2029 in Betrieb gehen und wird eine Tageskapazität von bis zu 1600 Fahrzeugen haben. Zusammen mit den bestehenden Anlagen wird die tägliche Gesamtlackierkapazität im Werk 2600 Fahrzeuge betragen. Automatisierung, Robotik und neue Technologien sollen die Qualität jeder aufgetragenen Schutzschicht verbessern.

Die künftige Anlage kann sowohl Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als auch Elektrofahrzeuge lackieren. Sie wird auch zweifarbige Lackierungen und matte Oberflächen ermöglichen. Neben einer Verringerung der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) werden auch die CO2-Emissionen um 28 Prozent reduziert.



Das neue Gebäude wird 301 Meter lang, 131 Meter breit und 32,5 Meter hoch sein – vergleichbar mit einem siebenstöckigen Haus. Die Gesamtfläche beträgt 118.000 Quadratmeter – das entspricht mehr als 16 Fußballfeldern – und das Fördersystem erstreckt sich auf 15 Kilometer. Die Anlage entsteht auf einem Gelände direkt neben der kürzlich eröffneten Laurin-&-Klement-Brücke, das derzeit als Abstellfläche für gefertigte Fahrzeuge genutzt wird. Die neue Lackiererei ersetzt eine ältere von 1996. Eine weitere Anlage ist vor sechs Jahren in Betrieb gegangen. (aum)