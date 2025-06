Ducati inszeniert die X-Diavel V4

Ducati hat in Berlin die neue X-Diavel V4 in einem besonderen Rahmen vorgestellt. Im Flagship-Store der Modeplattform Highsnobiety wurde der Power-Cruiser in einem Umfeld aus Fashion, Design, Klang und urbanem Lebensgefühl vor 300 geladenen Gästen in Szene gesetzt. Internationale DJs sorgten für Clubatmosphäre. Produzent und DJ Vegyn schuf mit den Originalklängen des Motorrads dabei zum Abschluss ein besonders audiovisuelles Erlebnis. (aum)