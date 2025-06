Heidenau bringt den K60 Scout nun auch für ältere Enduros

Heidenau bietet den K60 Scout nun auch als Hinterrad für ältere Enduros an. Er ist in den 18-Zoll-Dimensionen 120/90 und 130/80 erhältlich. Der unabhängige deutsche Reifenhersteller aus Sachsen verspricht, dass durch die optimierte Mischung und die angepasste Profilgestaltung des Scout gegenüber dem bisherigen K60 eine deutlich höhere Laufleistung sowie ein verbessertes Fahrverhalten auf der Straße erzielt. Zusätzlich ermöglicht die M+S-Kennzeichnung durch einen entsprechenden Speed-Limit-Aufkleber auf dem Tacho den Einsatz auch an moderneren Motorrädern mit einer höheren zulässigen Höchstgeschwindigkeit. (aum)