Die Bundestagspräsidentin im Rallyeauto

Die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner, hat als Beifahrerin Rallye-Luft geschnuppert. Claire Schönborn fuhr bei der Hunsrück-Junior-Rallye das offizielle Vorausauto und ließ die CDU-Politikerin im Toyota GR Yaris neben sich Platz nehmen. Sie stammt wie die junge Fahrerin aus Rheinland-Pfalz. „Ich muss sagen: Frau Klöckner war richtig gut mit dem Aufschrieb – super Timing, gut vorgelesen“, sagte die 25-jährige Nachwuchsfahrerin anschließend anerkennend.

Auf Claire Schönborn wartet in der Junior-WM am Wochenende nun die Akropolis-Rallye in Griechenland, ein Klassiker im Rallyesport. Hierfür hat sich die Hunsrückerin nach ihrem Debüt in Portugal neu aufgestellt. Mit Michael Wenzel holt sich die Hunsrückerin einen der erfahrensten deutschen Co-Piloten mit an Bord. Der 49-Jährige ist seit 1992 im Rallyesport aktiv und hat über 20 WM-Läufe bestritten.



In Griechenland trifft Schönborn auf 15 Klassenkonkurrenten in allradgetriebenen Rally-3-Autos, davon sammeln acht Wettbewerber in der Junior-Rallye-Weltmeisterschaft Punkte. (aum)