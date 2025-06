Kia gibt Einblick ins Fahrverhalten

In der neuen Kia-App können Kunden der Marke ihr Fahrverhalten bewerten lassen. Durch die Analyse soll risikoarmes Autofahren gefördert und im Idealfall durch günstigere Versicherungsprämien belohnt werden. Die Fahrer können ihre Bewertung in der App einsehen und Tipps erhalten. Das Bewertungsmodell wird in Partnerschaft mit Lexis Nexis Risk Solutions angeboten und ist natürlich freiwillig. Das Einverständnis des Fahrers vorausgesetzt, übermittelt Kia die Daten an teilnehmende Versicherer, die die Analyse in die Prämiengestaltung eines individuellen Angebots einbeziehen können. (aum)