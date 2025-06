Pagid Racing und Eibach präsentieren sich auf den PS Days

Pagid Racing, ein führender Hersteller von Rennsportbremsprodukten, und Eibach, ein weltweit anerkannter Anbieter von Fahrwerkskomponenten, nutzen die Performance & Style Days in Hannover – kurz PS Days – am Wochenende, um erstmals ihre jüngst beschlossene Kooperation zu präsentieren. Messebesucher können sich am Stand über die neuesten Entwicklungen und Produkte beider Unternehmen informieren. Max Kruse Racing als gemeinsamer Partner wird ein Rennfahrzeug präsentieren, das mit Produkten von Pagid Racing und Eibach ausgestattet ist. (aum/av)