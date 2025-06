Das Bundeskabinett hat heute beschlossen, in der laufenden Legislaturperiode 166 Milliarden Euro in die Verkehrsinfrastruktur zu investieren. Das seien über 60 Prozent mehr als in den vergangenen fünf Jahren, sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). 107 Milliarden Euro sollen in die Schiene fließen, 52 Milliarden Euro sind für Bundesstraßen und acht Milliarden Euro für Wasserwege vogesehen. (aum)