Stauprognose: Die Hauptreisesaison beginnt

Mit dem letzten Juni-Wochenende beginnt in Deutschland die Hauptreisesaison, und damit wächst die Staugefahr auf den Autobahnen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnen die Sommerferien und auch aus einigen Ländern Nordeuropas sind Urlauber unterwegs. Zudem sind Kurzurlauber auf dem Weg in die Berge, ans Meer oder in den Süden. Der ADAC erwartet daher ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen. Hinzu kommen rund 1200 Baustellen auf den deutschen Autobahnen, einige davon mit Vollsperrungen, die zu weiteren Verzögerungen führen können.

Besonders staugefährdete Strecken sind (jeweils in beide Richtungen):

- A 1 Köln – Hamburg

- A 3 Köln – Nürnberg – Passau

- A 4 Görlitz – Chemnitz – Dresden

- A 5 Heidelberg – Basel

- A 6 Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Hamburg – Flensburg / Hannover – Ulm – Füssen

- A 8 Karlsruhe – Salzburg

- A 9 Leipzig – Nürnberg – München

- A 72 Chemnitz – Hof

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München



In Italien, Skandinavien, Österreich und der Schweiz haben vielerorts ebenfalls die Sommerferien begonnen. Auf den Hauptreiserouten, zum Beispiel der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Gotthard- und Rheintalstrecke ist daher mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. In der Schweiz gibt es Nachtsperrungen am San-Bernadino-Tunnel und in Österreich ist auf folgendes besonders zu achten:

- Brennerautobahn (Luegbrücke): zweispuriger Verkehr an Wochenenden, dennoch Staugefahr.

- Inntalautobahn (A12) und Fernpassroute: Abfahrtssperren für den Durchgangsverkehr.

- Reschenpassstraße: Einbahnregelung südlich von Pfunds – Umfahrung über die Schweiz.

- Pfändertunnel (A14): Sanierung mit Nachtsperren, an stark frequentierten Tagen baustellenfrei.



Aufgrund stichprobenartiger Kontrollen kann es außerdem an mehreren Grenzen zu Wartezeiten kommen, insbesondere an den Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93). Auch bei Reisen nach Frankreich, in die Niederlande sowie nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sind Verzögerungen möglich. (aum)