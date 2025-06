ZF gibt dem Pedelec neuen Schwung

ZF stellt auf der morgen beginnenden Eurobike (–29.6.) in Frankfurt seine ultrakompakte Pedelec-Antriebseinheit Centrix mit einem deutlich gesteigerten Drehmoment von 105 Newtonmetern sowie einer Spitzenleistung von 750 Watt vor. Zusätzlich können Biker mit der App „ZF Ride“ jetzt drei neue Fahrprofile als Voreinstellung auswählen, um das Radfahren noch besser auf maximale Leistung, nasse Fahrbedingungen oder alltägliches Fahren abzustimmen.

Die Leistungssteigerung des Centrix erreicht ZF bei unveränderter Baugröße einer Getränkedose und nur zweieinhalb 2,5 Kilogramm Gewicht. Über ein Softwareupdate können auch bereits im Markt befindliche Antriebe upgegradet werden. Abgerufen werden kann das neue Spitzendrehmoment über das „Race“-Fahrprofil, einem von drei neuen „Preset Modes“, die ZF auf der Eurobike 2025 erstmals der Öffentlichkeit vorstellt: Dies sind Fahrprofile, die über die App „ZF Ride“ voreingestellt werden können. Der Antrieb merkt sich immer das zuletzt gespeicherte Fahrprogramm und stellt es beim Start automatisch ein.



Die Voreinstellungen beeinflussen den „Overrun“ – den Schub des Motors, nachdem der Fahrer aufgehört hat zu treten –, die Empfindlichkeit beim Anfahren, das Verhalten beim Erreichen der vom E-Motor unterstützten Höchstgeschwindigkeit sowie die maximale Leistung.



Die maximale Leistung wird im „Race“-Modus herausgeholt. Der Motor zeigt dann ein direktes Ansprechverhalten. Zudem regelt er bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h scharf ab. Dieser Modus eignet sich für dynamisches Fahren bei trockenen Bedingungen. Für Fahrten auf nasser Straße oder auf Waldwegen reduziert die Einstellung „Wet“ die Leistung und dosiert sie feiner, der Overrun wird verringert. So soll dem Durchdrehen des Hinterrads oder einem Wegrutschen in der Kurve durch übermäßige Antriebsleistung entgegengewirkt werden. Für die meisten Alltagssituationen empfiehlt ZF das Fahrprofil „Ride“. Unabhängig von der gewählten Unterstützungsstufe bietet die Antriebseinheit volle Unterstützung, wenn die Leistung des Fahrers 350 Watt übersteigt. Im „Boost“-Modus gibt der Motor seine maximale Leistung ab. Der Overrun wird abhängig von der jeweiligen Geschwindigkeit geregelt. (aum)



