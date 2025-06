Wechsel an der Spitze von Kia Deutschland

Chinho Hwang (48) ist neuer Präsident und Geschäftsführer (CEO) von Kia Deutschland. Er tritt die Nachfolge von Jong Kook Lee an, der nach vier Jahren neue Aufgaben in der Firmenzentrale in Südkorea übernimmt.

Chinho Hwang startete seine Laufbahn bei Kia im Jahr 2002 am Hauptsitz des Unternehmens in Seoul und war bis 2012 in verschiedenen Funktionen – sowohl bei Kia als auch beim Mutterkonzern Hyundai Motor Group – für Produkt- und Geschäftsplanung in internationalen Märkten zuständig. 2012 wechselte er in die Frankfurter Europazentrale, in der auch Kia Deutschland beheimatet ist, und bekleidete bis 2017 die Position des Vertriebskoordinators. Anschließend übernahm er in Seoul die Leitung des für Westeuropa zuständigen Teams, bevor er ab 2019 als Präsident von Kia Polska die Geschäfte der Marke in Polen führte. 2024 kehrte er erneut nach Korea zurück, wo er vor seiner Rückkehr nach Deutschland zuletzt als Vice President der Global Business Planning Group tätig war. (aum)