Wuchtbrumme auf Konsumverzicht

Nach langer Pause hat Mitsubishi jüngst wieder ein eigenständiges Modell vorgestellt. Nachdem aufgrund leerer Kassen die Baureihen Colt und ASX in der Vergangenheit vom Kooperationspartner Renault beigesteuert wurden, hat der neue Outlander eine völlig eigenständige, robuste Gestalt. Die vierte Generation des SUV ist in allen Dimensionen gewachsen, wieder setzt die Marke auf den Plugin-Hybrid-Antrieb. Das Ensemble aus Verbrenner und zwei Elektromotoren leistet 306 PS (225 kW) und beschleunigt den 2170 Kilogramm wiegenden Wagen in 7,9 Sekunden von 0 auf Tempo 100. 170 km/h Spitze sind möglich, rein elektrisch gefahren kommt der Outlander 85 Kilometer weit und schafft 130 km/h Höchstgeschwindigkeit. Laut WLTP-Verbrauch konsumiert das SUV 0,8 Liter auf 100 Kilometer, auf unseren Fahrten ohne regelmäßiges Nachladen kamen wir auf 4,5 Liter.

Das Design ist auch im Innenraum gelungen, die Bedienung einfach. Störend sind die permanenten und lautstarken Ermahnung seitens der Sicherheitsassistenten, dennoch ist der Mitsubishi ein komfortabler Reisewagen. Die bereits gut ausgestattete Basisversion gibt es für 49.990 Euro, das vollständig ausgerüstete Spitzenmodell steht für 61.040 Euro bei den Händlern. (aum)