Leapmotor peilt dieses Jahr eine halbe Million Autos an

Im Jahr 2023 hat der Stellantis-Konzern 1,5 Milliarden Euro investiert, um 21 Prozent an dem chinesischen Start-up Leapmotor zu übernehmen. Gleichzeitig sicherte sich Stellantis die Mehrheit an Leapmotor International und damit den internationalen Vertrieb des zehn Jahre alten chinesischen Unternehmens, mit dem das Unternehmen wiederum zu einem globalen Mitspieler aufsteigen will.

Für die beiden Partner ist das Zusammenspiel eine „Win-Win-Situation“: Leapmotor gewinnt den Zugriff auf das Handels- und Servicenetz des Stellantis-Konzerns sowie auf dessen internationale Fabrikationsstätten, Stellantis wiederum erhält Zugriff auf die Technologie des chinesischen Partners, der erst seit 2015 Automobile produziert und im vergangenen Jahr knapp 300.000 Fahrzeuge auf dem chinesischen Markt verkauft hat. In diesem Jahr sollen es weltweit 500.000 werden, kündigte Leapmotor-International-Chef Tianshu Xin an. Im Interview mit dem Dienst Car-Editors Content der Autoren-Union Mobilität nannte er Deutschland als den wichtigsten europäischen Markt. Für die IAA Mobility kündigte er eine Weltpremiere an. Aktuell ist das Unternehmen außerdem auf der Suche nach einem Produktionsstandort in Europa. (aum)