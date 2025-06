Die chinesischen Autobauer lassen sich von den EU-Zöllen auf chinesische E-Autos nicht stoppen. Jüngstes Beispiel: Leapmotor bringt das SUV-Modell C10 REEV mit Range Extender nach Europa. Der 28,4-kWh-Akku wird bei der Fahrt jedoch von einem Benzinmotor an Bord wieder aufgeladen. Der C10 REEV gilt damit nicht als Elektroauto und umgeht damit auch die EU-Zölle auf chinesische E-Fahrzeuge.

Die Energie im Akku reicht für 145 Kilometer elektrische Reichweite. Der Verbrenner an Bord lässt den Aktionsradius jedoch wachsen, denn er erzeugt Strom für insgesamt 974 Kilometer. Angetrieben wird der Wagen, anders als etwa ein Plug-in-Hybrid, durchgehend von der E-Maschine am Heck, die bis zu 158 kW (215 PS) leistet.



Leapmotor bietet den C10 sowohl mit Batterie-Antrieb als auch als Range-Extender-Modell an: Und zwar bei beiden Antriebsvarianten zum Einstiegspreis von 37.6000 Euro. Die Ausstattungsliste ist dabei bereits prall gefüllt: vom 14,6-Zoll-Touchscreen über eine 360-Grad-Kamera bis hin zu einer Wärmepumpe – alles schon beim Einstiegsmodell serienmäßig an Bord. Beim Preis-Leistungsverhältnis ist der Wagen in dieser Hinsicht quasi konkurrenzlos.



Allerdings schwächelt der C10 an einigen Stellen. Zum Beispiel bei der Konnektivität – eigentlich eine Paradedisziplin vieler chinesischer Autos. Apple Carplay und Android Auto etwa gibt es nicht. Auch die Assistenzsysteme fallen negativ auf. Die Sicherheitssysteme piepen permanent, manchmal auch ohne ersichtlichen Grund. Der Spurhalteassistent greift aggressiv in die sonst eher buttrige Lenkung ein. Das führt dazu, dass man die Systeme am liebsten alle abschalten würde – sogar als Befürworter der Systeme. Leider ist die Menüführung auf dem Touchscreen jedoch so verschachtelt, dass das gar nicht so einfach ist. (aum)