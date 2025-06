DS No. 8 AWD Long Range jetzt auch als Pallas

DS bietet den No. 8 nun auch als AWD Long Range in der Ausstattung Pallas an. Dadurch sinkt der Einstiegspreis für die 257 kW (350 PS) starke Elektrolimousine auf 68.100 Euro. Das sind knapp 7000 Euro weniger als für die höhere Ausstattungsversion Étoile. Damit sind jetzt insgesamt acht Modellvarianten bestellbar.

Der DS No. 8 hat eine Normreichweite von über 680 Kilometern und beschleunigt in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 190 km/h begrenzt. Die maximale Ladeleistung liegt bei 160 kW. (aum)