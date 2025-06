Skoda-Azubis verneigen sich vor den Unternehmensgründern

Das so genannte Azubi-Car hat bei Skoda seit mittlerweile zehn Jahren Tradition. Auszubildende des Unternehmens bauen jedes Jahr ein Fahrzeug nach ihren Vorstellungen. In diesem Jahr ist dabei der „L & K 130“ herausgekommen, ein zum Pick-up umgebauter Superb Combi. Er ist eine Hommage an die Gründerväter Václav Laurin und Václav Klement, die vor 130 Jahren mit dem Bau von Fahrrädern den Grundstein für den heutigen Automobilhersteller legten. Denn konzipiert ist das Azubi-Car als Transporter und Begleitfahrzeug bei Radrennen.

Die 28 Auszubildende arbeiteten über 2000 Stunden an ihrem Auto. Es ist das erste Azubi-Car mit Plug-in-Hybridantrieb. Er hat eine Systemleistung von 204 PS (150 kW). Die Ladefläche ist für den schnellen Fahrradwechsel während eines Rennes herausschiebbar. Darauf sind zwei Träger aus dem Originalzubehör montiert. Wird die Plattform mit der Heckklappe eingefahren, schieben sich die Fahrräder mit den Vorderrädern in einem Winkel von 35 Grad nach oben. Ein drittes Fahrrad findet auf dem Dachgepäckträger Platz. Die rechte hintere Tür verfügt über einen speziellen Hebe-Schiebe-Mechanismus. Sie schwingt beim Öffnen nicht nach außen und behindert so keine Radfahrer in unmittelbarer Nähe.



Außen wie innen dominieren die Laurin-und-Klement-Farben Rot, Weiß, Gold und Schwarz. Das klassische „L & K“-Emblem findet sich auf der Motorhaube und dem Lenkrad sowie an den Radnaben. In die Sportsitze vorne ist ein „130 Jahre“-Logo eingestickt. Ein zusätzliches Display auf der Beifahrerseite zeigt Daten an, die zur Unterstützung des Radprofis nützlich sind. Ebenfalls an Bord sind eine Kühlbox an Stelle des rechten Rücksitzes, ein Funkgerät und ein Netz im Dachhimmel, in dem zum Beispiel Energieriegel oder Verbandsmaterial verstaut werden können. Viele Ausstattungsdetails entstanden am 3-D-Drucker. (aum)