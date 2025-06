Cupra sucht aufstrebende Padeltalente

Cupra will mit einem weltweiten Wettbewerb junge Talente des Padelsports fördern. Unter dem Motto „Gamechangers“ wird Spielern im Alter von 15 bis 24 Jahren an acht Orten in sechs Ländern, darunter auch Deutschland und die Niederlande, eine große Bühne geboten. Am Ende steht das große Finale in Barcelona, wo die Gewinner ein exklusives Stipendium von bis zu 10.000 Euro erhalten, um ihre professionelle Padelkarriere voranzutreiben. Außerdem gibt es Trainingseinheiten und einen Cupra-Leihwagen.

An jeder Station werden zwei männliche und zwei weibliche Spieler ausgewählt, die dann eine Gruppe von 32 Finalisten bilden. Bewerbungen für die Teilnahme am Projekt sind über die internationale Cupra-Webseite ww.cupraofficial.com möglich.



Cupra ist seit 2019 Förderer der noch jungen Sportart, die eine Mischung aus Squash und Tennis ist. Die Marke sponsert über 150 Turniere in mehr als 25 Ländern. (aum)