Vorschau: E-AMG, Vorreiter-Rückkehr und Roadster-Herrlichkeit

Einst war er ein Vorreiter des Antriebskonzepts, dann verschwand er klanglos vom Markt. Mit der vierten Generation des SUV Outlander legt Mitsubishi nach langer Durststrecke wieder ein eigenständiges Modell vor. Der Plug-in-Hybrid-Antrieb arbeitet perfekt und das Komfortangebot an Bord ist fast grenzenlos, findet Michael Kirchberger im Praxistest. Leapmotor geht mit dem C10 REEV einen anderen elektrifizierten Weg: Der Benzinmotor dient hier als Generator und Reichweitenverlängerer für den Elektroantrieb. Unseren Autor Martin Wittler überzeugen sowohl der Antrieb als auch der Preis, dennoch findet er einige Schwachstellen. Ein, zwei findet auch Jens Riedel an der Triumph Speed Twin 900, aber die pure Roadsterherrlichkeit stellt alles in den Schatten: Sound, Optik und Motor begeistern einfach nur.

Die Mercedes-Performancetochter AMG präsentiert in der nächsten Woche ihr erstes vollelektrisches Modell – vorerst noch als Konzeptfahrzeug. Aus EQ wird dann EA.



Bei modernen Autos spricht man inzwischen gerne auch von Computern auf Rädern. Was bedeutet die zunehmende Softwarekomplexität im Fahrzeug für Hersteller und Zulieferer? Und wo steht die deutsche Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb? Der Verband der Automobilindustrie gibt in einem Hintergrundgespräch Antworten.



Zudem versorgen wir Sie wie gewohnt tagesaktuell mit Meldungen und Berichten über Neuigkeiten aus der Automobilwelt und Bereichen der Mobilität. (aum)