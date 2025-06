Toyota transportiert mit Brennstoffzellen-Trucks

Toyota hat gemeinsam mit dem Fahrzeughersteller VDL Special Vehicles seine Brennstoffzellentechnologie in schwere Lkw integriert. Nach dem erfolgreichen Einsatz eines ersten Demonstrationsfahrzeugs sind nun vier weitere Trucks im täglichen Logistikbetrieb auf den Strecken zwischen dem europäischen Teile- und Zubehörzentrallager in Diest in Belgien, Lille in Frankreich, dem Deutschlandsitz Köln und den Niederlanden (Rotterdam und Weesp) unterwegs. Die Brennstoffzellen-Trucks auf Basis von DAF-Modellen haben eine vergleichbare Leistung wie Dieselfahrzeuge und kommen mit einer Ladung Wasserstoff unter realen Bedingungen bis zu 400 Kilometer weit. (aum)