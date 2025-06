Ein neuer Anbieter von Elektromotorrädern

Der Markenname ist ein wenig irritierend: Mit Ultraviolette betritt ein weiterer Anbieter von Elektromotorrädern den Markt. Das indische Unternehmen bietet seine F77 in den Varianten Mach 2 und Superstreet an. Der Antrieb hat eine Spitzenleistung von 30 kW (41 PS) und entwickelt 100 Newtonmeter Drehmoment. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 144 km/h angegeben. Die 10,3 kWh große Batterie soll kombinierte Reichweiten von über 140 Kilometer ermöglichten. Für die Stadt werden 231 Kilometer angegeben. Die Rekuperationsstufe ist zehnfach verstellbar.

Die F77 verfügt unter anderem über eine Traktionskontrolle, drei Fahrmodi und ein konnektivitätsfähiges Farbdisplay sowie Kollisonswarner. Mit Preisen von 9990 Euro bzw. 10.390 Euro sind die Mach 2 und die Superstreet vergleichsweise günstig. Zur Markteinführung sind die beiden Modelle kurzfristig noch einmal einen Tausender billiger. Sie unterscheiden sich vor allem durch den Lenker, der in einem Fall eine sportlichere Sitzposition und in einem anderen für eine aufrechtere Haltung sorgt. Vertriebspartner für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien ist die Zero Center AG in Radolfzell am Bodensee. (aum)