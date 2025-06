Stellantis stoppt ältere Citroën C3 und DS3

Stellantis hat europaweit einen „Stop-Drive“ für den Citroën C3 der zweiten und DS3 der ersten Generation der Baujahre 2009 bis 2019 verhängt. Es handelt sich um Fahrzeuge, die mit fehlerhaften Airbags von Takata ausgestattet sind. Besitzer betroffener Fahrzeuge werden aufgefordert, ab sofort nicht mehr mit dem Modell zu fahren und sich für die notwendige, kostenlose Reparatur an das Händlernetz zu wenden.

Die Fahrzeuge waren bereits Teil einer laufenden umfassenden Rückrufaktion, die vor über einem Jahr zunächst in Südeuropa begann und später nach Norden ausgeweitet wurde. Rückrufentscheidungen, insbesondere Sicherheitsrückrufe mit Fahrstopp-Empfehlung, basieren auf verschiedenen Faktoren, darunter Airbag-Spezifikationen, Fahrzeugalter und -nutzung, Klimabedingungen und Hinweise der Aufsichtsbehörden.



Nach einem kürzlich aufgetretenen und nicht näher erläutertem Vorfall in Frankreich hat Stellantis den Rückruf ausgeweitet und für alle betroffenen Fahrzeuge eine Fahrstopp-Empfehlung ausgesprochen. Kunden erhalten in Kürze weitere Informationen. Sie können außerdem mithilfe der Fahrgestellnummer (VIN) auf der Citroën-Website (www.citroen.de/wartung-services/rueckrufaktion-pruefung.html), bei ihrem Händler vor Ort oder telefonisch bei der Kundenbetreuung (0080008251001) prüfen, ob ihr Auto von der Aktion betroffen ist. (aum)