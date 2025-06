Für heiße Motorradtage

Auch Motorradfahrer bekommen die zunehmend heißer werdenden Sommer zu spüren. LS2, bekannt vor allem für seine Helme, bietet für hohe Temperaturen nun die Jacke Garda Air an. Sie kombiniert Ripstop-Polyster mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen und -Innenfutter an. Protektoren finden sich an Schultern und Ellenbogen. Ein Rücken- und ein Brustschutz können nachgerüstet werden.

Dazu passend findet sich in der LS2-Sommerkollektion die Hose Como Air. Sie besteht Oxford 600D, Vier-Wege-Stretch, Kunstleder und Mesh-Zonen. Die Höhe der Knieprotektoren lässt sich dreifach verstellen, Hüftprotektoren sind nachrüstbar.



Die Jacke, die es auch im Damenschnitt gibt, kostet relativ günstige 139 Euro. Die Hose gibt es für 129 Euro. Mit dem Ravin hat das LS2 auch noch den passenden leichten und atmungsaktiven Handschuh mit Knöchelschutz und verstärkter Handfläche im Programm. (aum)